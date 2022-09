11S22

La CUP es mobilitza per la defensa de la sobirania popular davant la greu crisi econòmica i ecològica que viu el país

Aquesta Diada, la CUP es mobilitza sota el lema 'Ens movem perquè tot canviï', amb la intenció d’assenyalar la falta d'una agenda social que abordi la incertesa i la precarietat a la qual s'han vist abocades les classes populars del país en un context de crisi econòmica i social.

Davant aquesta situació, el govern espanyol manté una política d'imposició, repressió i de negació de drets respecte a l'autodeterminació dels Països Catalans. A més, ho fa amb una agenda del retrobament marcada per la patronal que el govern català ha assumit a canvi d'estabilitat i gestió autonòmica. Per aquest motiu, la CUP farà tot allò que estigui al seu abast per impedir que s'imposin els interessos de l'Estat i la patronal i per impulsar l'obertura d'un nou cicle on lluitar per la conquesta de drets.

És per aquests motius que l’organització independentista fa una crida a l'organització i la mobilització de tots els catalans i catalanes aquest 11 de setembre. Des de la CUP, s’organitzen quatre actes centrals que es repartiran entre Girona, Lleida, Reus i Barcelona. A més, de sumar-se a totes les convocatòries que organitzi el moviment popular de l’esquerra independentista arreu del país.

Pel que fa a Girona, la manifestació arrencarà a les les cinc de la tarda a l'Avinguda Ramon Folch. Després, l’acte de terres de ponent es farà a Lleida a les dotze del migdia a la plaça de la Paeria i després hi haurà l'acte polític a l'Avinguda Blondel. A Reus, la manifestació començarà a dos quarts de vuit al Mercat Central i culminarà amb l’acte polític al Fossar Vell. I, finalment a Barcelona, l’organització se sumarà a l’acte d’homenatge a Gustau Muñoz d'Arran al carrer Ferran a les deu del matí i a la tarda a la manifestació central. Aquesta convocatòria arrencarà a Plaça Urquinaona a dos quarts de set i acabarà a la Plaça Comercial amb l’acte polític central.

L’organització anima a participar de tots els actes del país per seguir lluitant i fer front a la crisi posant al centre del taulell les condicions i els drets de la gent treballadora i per l’autodetrminació dels Països Catalans.