Drets Humans

L'ANC denuncia la repressió de l’Estat espanyol davant de l’OSCE a Varsòvia

L’entitat participat a la Human Dimension Conference de l’OSCE a Varsòvia, centrada en la situació dels drets humans i les llibertats fonamentals al continent europeu, per denunciar les accions de les autoritats espanyoles per reprimir el moviment independentista català.

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha participat el 27 i el 28 de setembre a la Human Dimension Conference de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), a Varsòvia, centrada en la defensa dels drets humans i la democràcia. La trobada reuneix organitzacions internacionals, governs i societat civil per contribuir a la protecció i promoció dels drets humans.

El secretari nacional de l’Assemblea Jordi Vilanova va intervenir a la primera sessió de la conferència en representació de l’entitat per abordar temes com la repressió, la persecució política de membres electes i activistes catalans, l’escàndol del cas d’espionatge Catalangate i la violació dels drets humans per part de l’Estat espanyol.

En el marc de la sessió, que estava centrada en l’estat de les Institucions Democràtiques, Vilanova va denunciar una onada de repressió sense precedents per part de l’Estat espanyol: “Des del 2017, més de 3.000 persones han estat empresonades, multades, processades, inhabilitades o estan pendents de judici”.

El representant de l’Assemblea va subratllar que les institucions de la Unió Europea també s’han vist afectades per la repressió de l’Estat espanyol contra els catalans, ja que el president català a l’exili Carles Puigdemont i altres eurodiputats han vist vulnerats els seus drets parlamentaris i la seva immunitat.

També, va posar de relleu el fet que el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides hagi denunciat recentment que l’Estat “va violar els drets polítics recollits a l’article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de quatre diputats del Parlament de Catalunya en suspendre’ls el 2018 de les seves funcions públiques abans de la seva condemna, violant, per tant, els drets polítics de milions de ciutadans que els van votar”.

Finalment, Vilanova va fer una crida a les autoritats de l’OSCE, especialment al Comissionat de l’OSCE per a les Minories Nacionals, que visitin Catalunya, investiguin els fets denunciats, i prenguin mesures perquè les autoritats espanyoles cessin la seva persecució política contra els representants i els activistes polítics catalans.

L’Assemblea participa regularment a les conferències i fòrums de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa sobre drets humans, per a realitzar intervencions orals a les respectives sessions, a més de presentar declaracions escrites per denunciar les violacions de drets per part de les institucions espanyoles contra el poble de Catalunya.