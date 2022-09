Lluita institucional

Junts, ERC, i PSC rebutgen una moció de la CUP en defensa del litoral a la Diputació de Girona

Aquest passat dimarts dia 20 de setembre la CUP-AMUNT ha presentat una moció reclamant, entre altres punts d’acord, al Parlament de Catalunya que doni suport a la creació del Parc Nacional dels sistemes dels canyons de la Costa Brava, donar suport a l’acord del Parlament de Catalunya que insta al Govern Espanyol a fer efectiva la protecció mínima d’un 30% de la superfície marina del mar Mediterrani de Catalunya, abans de l’estiu del 2023, i exigir al govern de la Generalitat que compleixi la llei de protecció i ordenació del litoral d’ara fa un any i el darrer acord de la mateixa sobre la creació del Conservatori del litoral amb pressupost per al 2023.

Segons Marta Guillaumes, diputada provincial per la CUP-AMUNT, “és necessari ara més que mai protegir el litoral enfront la incessant gula dels grans oligopolis energètics per convertir el mar en una nova indústria. Cal sí o sí començar a canviar el rumb de l’economia. Cal evitar les activitats d’elevat impacte ambiental (com el cas de la indústria dels creuers) i anar transitant cap a una proposta d’activitats econòmiques sostenibles. La creació del Parc Nacional dels sistemes dels Canyons de la Costa Brava és una proposta concreta i tangible per a fer-ho possible”.

Els anticapitalistes denuncien també la “hipocresia” del govern de la Generalitat, ERC i Junts, i el PSC per votar a favor dels macroprojectes eòlics i energètics al Parlament, però als ajuntaments del territori hi voten en contra. Davant això defensen que s’ha de posar sobre la taula un canvi de model, amb un estratègia clara de transició energètica a nivell nacional que sigui descentralitzada, distribuida i pactada amb el territori.