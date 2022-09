Per a la República

El Consell de la República aprova el "Reglament General i de Funcionament"

El Consell per la República passa a dir-se Consell de la República. Blanca Serra conjuntament amb altres membres de l'Assemblea de representants han defensat la modificació del nom, perquè quedi clar que a més de reivindicar la República Catalana, el Consell ja actua com a institució plenament republicana. El govern del Consell ha avisat durant la reunió que aquest canvi es farà de forma progressiva “en els propers mesos”.

Aquest diumenge s’ha celebrat l’assemblea a Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, on s’ha debatut i aprovat el reglament general i de funcionament del Consell i ha destacat que és un text que també ha de facilitar "un sistema d'entesa entre Govern, Consells Locals i Assemblea de Representants" , cosa que ha de permetre "traçar una estratègia conjunta de tots els organismes del Consell de la República".

En l’obertura de l’assemblea, el president del Consell, Carles Puigdemont, ha assegurat entendre la pressió que s’exerceix en el camí cap a la independència. No obstant, considera que són les entitats les que han d’assumir aquesta pressió, no el propi Consell. “Nosaltres tenim la funció de no deixar-nos atrapar per la lògica i l’estratègia dels partits, i ser interlocutor amb ells”, ha assenyalat. I ha reiterat la necessitat que “hi siguin tots els partits, i en l’estratègica cap a la independència s’escau que hi hagi pressió als partits”.