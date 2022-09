feminisme

8 Mil Motius convoquen una jornada antirepressiva a la Model de Barcelona

Campanya de micromecenatge per fer front a les despeses del judici que tindrà lloc el proper 11 de gener de 2022. La Fiscalia demana una suma de 26.000 euros de multa sota l'acusació de desordres públics

El col·lectiu 8 Mil Motius ha organitzat una jornada antirepressiva a la Model el pròxim 15 d'octubre "per construir juntes el feminisme que acabi amb tots els seus privilegis. Xerrades, paradetes, concerts... Guardeu-vos tot el dia!"

També assenyalen que "Per nosaltres és important saber que no som ni les primeres, ni les úniques, ni les darreres que patirem la repressió. Per això farem una taula rodona amb Anna Gabriel i Pamela Palenciano, entre d'altres, per parlar de repressió a les dones. No és casualitat el lloc triat. És un escenari de la nostra història col·lectiva. De com es pot transformar l'horror de la repressió en la dignitat de la resistència i l'esperança de la solidaritat. Som, sense dubte, perquè tantes i tantes van ser-hi abans".

Apunten que "Fem aquesta jornada per tornar a dir que lluitarem pel feminisme que ens faci lliures a totes. No el dels rentats de cara de conselleries buides. No el de les campanyes publicitàries que omplen ferrocarrils. El d'una vida que valgui la pena ser viscuda. Comptarem amb tantes i tantes companyes que han format part d'aquests més de 4 anys de campanya. Amb el moviment feminista i els moviments socials. Amb artistes compromeses. Amb aquelles que sabem la banda de la trinxera."

Els fets de l'acusació van tenir lloc durant la vaga feminista del 8-M del 2018 quan una trentena de noies van tallar les vies de FGC a l'estació de Sant Cugat.