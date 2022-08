Llibres

Es reedita el llibre "Algues", del portselvatà Pol Nadal i Mallol

El llibre Algues (Proses salobres), d’Hipòlit Nadal i Mallol (El Port de la Selva, 1891 – Buenos Aires, 1978), publicat a la capital de l’Argentina l’any 1918, veurà una nova edició un segle llarg després d’haver estat escrit, en un volum de l’editorial Gent i Terra, prologat i editat amb altres textos de l’autor pel periodista i editor Vicenç Relats, que s'ha presentat avui a la Sala del Ball del Port de la Selva.

Algues és l’obra més literària d’Hipòlit Nadal i Mallol, una figura de les lletres catalanes que va destacar al capdavant de la direcció de la revista Ressorgiment, editada a Buenos Aires entre 1916 i 1972 i fins llavors va ser la més longeva en llengua catalana al món. El llibre fa una evocadora narració poètica de records del seu bell poble pescador, escrita abans que el Port de la Selva inspirés destacats autors i es convertís en escenari literari.

A més de l’editor, l’acte de presentació comptarà amb la participació de l’alcalde del Port, Josep M. Cervera; el president de l’Associació La Pedra D’Amarra del Port de la Selva, Isidre Corominas; del president de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), Germà Capdevila i del president de la Fundació Reeixida, Oriol Falguera. Aquestes entitats han col·laborat en l’edició d’aquest volum dedicat a quiva ser una veritable figura de la cultura catalana a Amèrica i de l’independentisme pioner de primers del segle XX, que va marxar del seu poble ara fa 110 anys.

Hipòlit Nadal i Mallol va fugir a l’Argentina l’any 1912 quan tenia 21 anys i havia de ser reclutat per l’exèrcit espanyol per anar a la Guerra del Nord d’Àfrica. Ell no reconeixia com a pròpia aquella lluita, ni aquell exèrcit ni el rei que el manava i va ser declarat pròfug. Fill de pescadors humils, sastre d’ofici, catalanista exigent i amb inquietuds periodístiques, des de Buenos Aires, on va viure sempre més, va ser un destacat lluitador per la independència de Catalunya i va col·laborar estretament amb Francesc Macià. Va fundar i dirigir durant els seus cinquanta-sis anys d'existència la revista Ressorgiment, que va sortir cada mes entre 1916 i 1972 i va ser un mitjà de referència dels catalans exiliats i emigrats a Amèrica. Va ser una eina compromesa a fer de la diàspora catalana al món un actiu per a la projecció del país i per a la causa de la seva llibertat nacional.

El volum ara editat inclou també una antologia d’articles i conferències de Nadal i Mallol sobre el plet Catalunya-Espanya que ressonen actuals tantes dècades després de ser escrites.