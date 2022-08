"Háblame en español" Agressió lingüística acaba amb la política discriminatòria d'una empresa a València

La resposta va buscar no limitar la lluita contra la discriminació a un conflicte, amb resultat positiu per la normalització del valencià.

Malauradament, s'ha normalitzat que les persones valencianoparlants siguen víctimes de discriminacions lingüístiques quan intenten viure amb normalitat en la seua llengua a tot el domini lingüístic. Davant aquestes situacions, diverses entitats i governs han posat a disposició de la ciutadania oficines dels drets lingüístics on s'ajuda a poder denunciar les empreses o institucions públiques on es comet la discriminació. Una via potser menys explorada és la que va prendre Antoni Infante, fundador de Decidim i portaveu de la campanya Reciprocitat Ara, quan el passat dia 5 va patir una discriminació lingüística mentre intentava demanar cita per arreglar el seu cotxe.

Després de cridar diverses vegades, quan finalment li agafaren el telèfon, de seguida li respongueren de males maneres exigint que parlara en espanyol. Antoni es va negar a canviar de llengua, i va demanar amablement que transferiren la trucada a una persona que, almenys, entengués el valencià. En comptes de transferir la trucada, penjaren el telèfon i no el tornaren a agafar. Finalment, el fundador de Decidim va aconseguir cita i la setmana següent va personar-se en el taller on va demanar parlar directament amb la gerència de l'empresa per explicar la situació, la qual, després de demanar disculpes, va assegurar que prendrien mesures per garantir que no tornara a passar i demanà una setmana per donar mesures concretes que posaren fi a la discriminació. Una setmana després, el gerent va contactar de forma telefònica a Antoni per reiterar les seues disculpes, declarar que anaven a instaurar un protocol perquè això no tornarà a passar i fins i tot, estaven valorant dotar-se d'un call center propi i no externalitzat per poder controlar que es respecten els drets lingüístics i garantir un millor servei. Per finalitzar, el gerent va informar Infante del seu telèfon personal per garantir que si alguna vegada tornava a passar poder informar-lo a ell directament.

Aquesta estratègia també mostra ser vàlida per canviar conductes valencianofòbiques en diferents establiments, i pot ser una via diferent i complementària per tractar les discriminacions lingüístiques en un context on s'ha normalitzat una supremacia lingüística injusta del castellà, sense generar un conflicte major i aconseguint resultats positius per la igualtat lingüística.

Diverses persones han trucat per confirmar que no es donen discriminacions, amb resultats positius. En tot cas, com a vegades les paraules, quan passa un temps se'ls emporta l'aire, romandrem atents i proactives en la defensa de la llengua i dels drets dels cinc milions de valencians i valencianes...