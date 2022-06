Especulació

Mobilitzacions a Cornellà i L'Hospitalet de Llobregat contra les polítiques urbanístiques

Diversos plans urbanístics tenen la intenció de desplegar-se en diversos municipis dels Baix Llobregat, la qual cosa esta generant protestes i mobilitzacions de grups eceologistes i del veïnat.

És el cas del projecte de l'Àrea Residencial Estratègica (ARE) Ribera-Salines, que afecta els terrenys del Baix Llobregat on conreen l'hort comunitari de La Bardissa amb l'objectiu de frenar el pla urbanístic. Per aquest motiu, La plataforma veïnal Ribera-Salines va convocar una manifestació aquest dimecres 29 de juny a la plaça de l’Església de Cornellà de Llobregat, tot just davant de l’Ajuntament, on s’hi han aplegat unes 300 persones mentre a l’interior de l’edifici se celebrava el ple municipal del mes de juny, segons informa La Directa.

D'altra banda aquest dijous, Amb el lema “Aturada Urbanística Indefinida JA!”, la coordinadora Un altre l’Hospitalet és possible ha organitzat una manifestació als carrers de la ciutat que ha aplegat unes 400 persones, procedents de diferents barris de la ciutat i de diversos municipis del Baix Llobregat. La mobilització s’ha convocat amb l’objectiu de denunciar la política urbanística de l’Ajuntament de l’Hospitalet i de les diferents administracions locals i metropolitanes del Barcelonès sud i el Baix Llobregat. Convocades a la plaça de l’Ajuntament, les manifestants ha recorregut els carrers del centre i del barri de Sant Josep, i han finalitzat davant de l’antiga fàbrica de Cosme Toda, patrimoni reivindicat pel veïnat on està en marxa la promoció immobiliària Can Batllori, que preveu la construcció d’un total de 1.397 pisos, Districte 7 L'Hospitalet se n'ha fet ressó de la mobilització.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">La manifestación contra la massificació i l'especulació segueix el recorregut cap a <a href="https://twitter.com/hashtag/CosmeToda?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CosmeToda</a> <a href="https://twitter.com/SMasificacion?ref_src=twsrc%5Etfw">@SMasificacion</a> <a href="https://t.co/FBPn0xc4P4">pic.twitter.com/FBPn0xc4P4</a></p>— Associació de Veïnes i Veïns Som Santa Eulàlia (@AVVSomSEulalia) <a href="https://twitter.com/AVVSomSEulalia/status/1542570990714200064?ref_src=twsrc%5Etfw">June 30, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>