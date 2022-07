La CUP Reus demana ampliar els ajuts del lloguer i que tinguin més empremta social

La concessió d’ajuts en forma d’ajuda per al pagament del lloguer, que facilita l’Ajuntament de Reus mitjançant l’oficina d’habitatge, s’han de demanar entre el 26 de juny i el 15 de juliol, s’ha de tenir més de 36 anys i es donen per ordre d’arribada fins que s’acaba la partida econòmica, entre d’altres requisits. La CUP sempre ha denunciat que si s’estableixen uns requisits socioeconòmics, les prestacions i els ajuts econòmics no poden dependre de l’ordre d’arribada i de la partida econòmica. Edgar Fernández, regidor de la CUP considera que “beneficiar-se dels drets no pot convertir-se en una loteria ni ser una gimcana administrativa”.

La formació cupaire denuncia que la regidoria d’habitatge, governada per Teresa Pallarès, s’ha limitat a fer un plantejament de ciutat similar al PSC de tota la vida, basat en grans obres faraòniques amb “poca practicitat i lògica transformadora”. Fernández critica que el projecte de La Hispània neix amb més problemes que solucions, “en lloc de buscar les fórmules de dinamització d’habitatge buit o tensionar al màxim la pèssima normativa catalana, que inclou la regulació de lloguers o les sancions a grans tenidors, entre d’altres”. El regidor anticapitalista, que també és president del Consell Municipal d’Habitatge, denuncia de nou la mínima coordinació amb la regidoria de Benestar Social i la regidoria d’Urbanisme; Fernández ho considera “un fet incomprensible que només s'entén des d’una perspectiva de competència política i personal entre les regidores”.

En aquest sentit, la CUP demana al govern municipal una prórroga de 3 mesos sense limitació econòmica a l’actual convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer i, aprofitant el debat que s’ha obert obert per la redacció del Pla Local d’Habitatge, que es faci una reformulació tant de les polítiques d’habitatge com de les competències i la coordinació entre les tres regidories. Fernández ha reblat que “l’habitatge és un dret bàsic que no hauria d’estar sotmès al negoci, igual que la resta de drets socials i el conjunt dels serveis públics”, ha finalitzat.