Escola d'Estiu de glosa a Capmany

Un any més, serà el punt de trobada de glosadors de tots els Països Catalans amb ganes de compartir estones i millorar en el seu domini de l'art de la cançó improvisada. També serà, altre cop, un espai perquè els més novells en el món de la glosa visquin una immersió inoblidable, i perquè docents de tots els nivells intercanviïn experiències de com la treballen a l'aula.

L’Escola compta amb el reconeixement i el suport del Departament d'Educació i s'ofereix dins del Pla de Formació Permanent, com a curs de 40 hores.

L'Escola d'Estiu de Glosa és filla de la Trobada de Cantadors que se celebra a Espolla des de fa molts anys. Com sempre, la programació de l'Escola està pensada per poder-se compaginar amb les diferents activitats de la Trobada. Està organitzada per per Eduglosa, la branca educativa de Cor de Carxofa.