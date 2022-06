Rius

Recollits 300 kg de residus a la platja del riu Senia

Durant el desenvolupament de la campanya internacional “Clean up the Sea” (Netegem els mars), els voluntaris d'APNAL-Ecologistes en Acció de Vinaròs van retirar 300 kg de tota mena de residus i escombraries dipositades a la platja del riu Sènia (Vinaròs). Els més abundants residus van ser els plàstics i les llaunes d'alumini.

La campanya “Netegem els mars” s'organitza des del 1995 sota la coordinació de l'ONG italiana Legambiente. Desenvolupa accions simbòliques de neteja residus a platges litorals i fons marins. El seu principal objectiu és sensibilitzar i implicar la ciutadania i administracions en un dels grans reptes a què ens enfrontem en aquest segle, les escombraries marines.

APNAL-Ecologistes en Acció va desenvolupar l'activitat al municipi de Vinaròs, a la platja del riu Sénia i hi van participar set voluntaris. Van ser mostrejats 150 m de la platja de còdols (una àrea aprox. d'uns 1900 m²), recollint-se 2000 litres (300 kg) de tot tipus de residus, compostos principalment per plàstics, llaunes de begudes, residus agrícoles, metalls, cordes, electrodomèstics, etc.

Els voluntaris van treure de la platja els següents residus:

Platja de la desembocadura del riu Sénia (Vinaròs):

2 bosses de 100 litres de llaunes de begudes

2 bosses de 100 l d´ampolles de plàstic

1 bossa de 100 l de trossos de plàstic dur

1 bossa de 25 l de bosses de plàstic

1 bossa de 100 l de residus agrícoles

1 bossa de 10 l de tovalloletes

1 bossa de 20 l d'envasos d'insecticides i fitosanitaris (40 unitats)

1 bossa de 10 l de fils de pesca

1 bossa de 10 l de trossos de poliespan

1 bossa de 4 l d'embolcalls (xiclets, gelats, etc.)

1 bossa de 3 l de trossos de xarxes de pesca

1 bossa de 3 l de trossos de gomaescuma

1 bossa de 3 l de paper d'alumini

100 taps de plàstic d'ampolles

75 unitats de calçat (sabates, xancletes, soles, etc.)

50 unitats d'aerosols

30 unitats de trossos de metalls

30 metres de caps de pesca

25 unitats de llaunes de conserva

20 garrafes de plàstic

20 unitats de gots, plats i forquilles de plàstic

20 unitats de mascaretes

15 unitats de maquinetes d'afaitar

10 tampons

5 unitats de bastonets de neteja per a les orelles

4 kg de filferros

3 preservatius

2 pneumàtics

2 hams

1 electrodomèstic

1 pila

Els resultats són estremidors i els residus presents als mars i platges segueixen sent importants, afectant greument la biodiversitat, les cadenes tròfiques, la nostra salut, el turisme, els recursos econòmics locals dedicats a la neteja del litoral que cada vegada han de incrementar-se, etc.

El mar Mediterrani continua sent un autèntic abocador i aquesta problemàtica continua sense solució. Hi ha tota mena d'abocaments incontrolats en zones terrestres i marines degut a la negligència humana ia la permissivitat de les administracions. Els rius i barrancs segueixen sent autèntics abocadors de tota mena de residus que són arrossegats i dipositats al mar després de les pluges intenses. A les zones marines, embarcacions d'esbarjo, pesca i activitats comercials, també col·laboren de forma important amb aportacions de residus.

APNAL-Ecologistes en Acció ja fa més de 10 anys que sondeja zones litorals i la problemàtica ha anat en augment any rere any malgrat que els ajuntaments destinin grans quantitats de diners públics per netejar platges i maquillar aquesta seriosa problemàtica.

De la platja de riu Senia netejada, només es van retirar els residus existents a la capa superficial de les graves, agreujant-se la problemàtica si s'avalués el que queda enterrat sota les mateixes. De tots els residus trobats, el 85% van ser plàstics en les múltiples modalitats (ampolles, garrafes, envasos, bosses, flascons, etc.) crida també l'atenció l'enorme quantitat de llaunes de refrescos trobades i el seu estat de degradació.