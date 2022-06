Premsa

Presenten a Barcelona "Al Portal, veus de l'Alguer" la nova revista de cultura i actualitat algueresa

Aquest divendres 10 de juny a les 19 h Plataforma per la Llengua presentarà al Convent de Sant Agustí de Barcelona la revista "Al Portal, veus de l'Alguer". Es tracta d’una nova revista en alguerès que es publicarà tres cops a l’any, gràcies al Centre Cultural Antoni Nughes, l’Obra Cultural de l'Alguer i Plataforma per la Llengua.



La revista ja es va presentar per primer cop a l’Alguer el 23 d’abril i ara es presenta a Barcelona en un acte que comptarà amb la delegada de Plataforma per la Llengua a l’Alguer, Irene Coghene; el director de l’Obra Cultural de l’Alguer i membre del Consell Consultiu de l’ONG del català, Carlo Sechi; el president, la vicepresidenta i la directora de l’entitat; Òscar Escuder, Mireia Plana i Rut Carandell, i altres membres de l’executiva de Plataforma per la Llengua.



“Al Portal, veus de l’Alguer” es distribuirà als quioscos de la ciutat amb un cost de 3 € i inclourà peces d’actualitat i sobre la història i la cultura de la ciutat, però també obrirà debats sobre llengua i identitat. Per a Carlo Sechi, membre del Consell Consultiu de Plataforma per la Llengua i director de l'Obra Cultural de l'Alguer, “tenir instruments de divulgació per donar visibilitat a la llengua pròpia és important per a una comunitat lingüística com la de l’Alguer per fer créixer el sentiment d’identitat de les persones que en formen part”.



Aquest projecte té l'ambició de continuar la tradició de les publicacions periòdiques editades a l'Alguer, que compten amb una considerable trajectòria històrica, i actualitzar-ne els continguts. Així, els impulsors consideren que la presència d'una revista com “Al Portal, veus de l’Alguer” és indispensable per alimentar el debat sobre la llengua i estendre, especialment entre els més joves, un suport concret i viu per ajudar-los a recuperar l'ús de l'alguerès en forma oral i escrita.