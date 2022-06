La Intersindical guanya judicialment la vulneració del dret a vaga de l’Ajuntament de Barcelona

Arran de la vaga feminista del 8 de març de 2021 un comandament municipal de l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona va decidir quatre dies abans de la jornada de lluita establir quines persones, amb noms i cognoms, les treballadores i treballadors que havien de prestar serveis mínims en un servei determinat i que per tant no podien fer vaga. Una manera molt patronal d’impedir l’exercici d’un dret fonamental.

Davant d’aquesta evident vulneració d’un dret fonamental La Intersindical va dur l’Ajuntament al Jutjat del Contenciós per vulneració del dret fonamental de vaga; i en la primera instància la Magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu nº 05 de Barcelona ens ha donat la raó. No podien ni poden establir serveis mínims amb noms i cognoms. A la Sentència s’estableix que poden demanar (preguntar) si hi ha voluntàries o voluntaris per fer els serveis mínims i després, si no n’hi ha, poden intentar obligar a treballar als/les vaguistes.

Des de La Intersindical valoren molt positivament aquesta sentència perquè posa de manifest que un dels drets fonamentals dels treballadores i de les treballadores, com és el dret a vaga, no es pot vulnerara a la lleugera, com demostra la sentència, i consideren molt greu que sigui una administració qui l’hagi vulnerat, posant de manifest que una institució pública, que ha de ser garant dels drets de la ciutadania sigui qui no els compleix.

Des de la secció sindical de La Intersindical a l’Ajuntament de Barcelona, promotora d’aquesta denúncia als tribunals, es considera que, a més de la formació transversal habitual que reben els comandaments de l’Ajuntament de Barcelona potser caldrà fer unes píndoles per recordar els drets laborals i evitar-ne vulneracions.