Música popular

Carmen Paris, Jaume Arnella i Miquel del Roig al Tradicionàrius de Roquetes

El Tradicionàrius de les Terres de l’Ebre torna enguany a l’Hort de Cruells (Casal Municipal de Roquetes), l’espai que l’havia acollit durant 26 edicions i l’ha convertit en una de les cites referents de la música folk als Països Catalans. A causa de la covid: el 2020 es va haver de suspendre i el 2021 va haver de celebrar-se en un recinte alternatiu amb accés controlat per les obligades restriccions. El retorn ve acompanyat d’una programació amb alguns dels grans noms de la música popular, no només a Catalunya sinó a nivell internacional. Enguany, passaran pels escenaris artistes com Carmen Paris, Jaume Arnella i Miquel del Roig, com sempre amb la presència d’amfitrions de la festa com el cantador Joseret i Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, reforçats amb Suc d’Anguila. L’edició 2022 del Tradicionàrius començarà divendres 26 d’agost amb un sopar cantat dedicat a Jaume Arnella, impulsor del folk a Catalunya i que cantarà acompanyat del grup ‘Corrandes són corrandes’.

l Tradicionàrius de les Terres de l’Ebre està organitzat per l’Ajuntament de Roquetes amb la gestió i direcció artística de la Simpàtica Produccions i el suport del CAT (Centre Artesà Tradicionàrius). Enguany, sense restriccions a causa de la pandèmia, la festa tornarà a comptar amb una fira d’artesans, tallers de cançó i servei d’entrepans i begudes.