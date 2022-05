Català a l'escola

La Plataforma per la Llengua es persona contra l'execució de la sentència que pretén imposar un mínim del 25% de castellà

Aquest divendres 13 de maig Plataforma per la Llengua ha dut a terme el tràmit per a personar-se davant del TSJC i demanar ser part del procediment d’execució de la sentència que pretén imposar un mínim del 25% de castellà a les escoles. Tal com l’entitat proposa des de fa setmanes a través de la iniciativa Passa a l’acció per l’escola en català, per combatre la sentència és necessari crear un front judicial comú amb el màxim possible d’organitzacions.

El pròxim dilluns 16 de maig Plataforma per la Llengua explicarà en roda de premsa què es podria aconseguir amb aquest front judicial, així com el procediment que haurien de seguir totes aquelles entitats del teixit associatiu que defensin l’escola en català i vulguin sumar-s’hi.