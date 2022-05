Llei de l'Audiovisual

Concentració davant del Congrés dels Diputats espanyol per mostrar el seu desacord amb la proposta de la Llei de Comunicació Audiovisual

Aquest dijous, 26 de maig a les 10.30h davant del Congrés dels Diputats espanyol

Representants dels agents socials que treballen per l'aragonès, l'asturià, l’èuscar, el gallec i el català realitzaran una concentració davant del Congrés dels Diputats espanyol per mostrar el seu desacord amb la proposta de la Llei de Comunicació Audiovisual el dia de la seua aprovació a la cambra baixa. Els i les representants realitzaran declaracions durant la concentració.

A l'acte hi intervindrà en Vicent Maurí com a president de la FOLC i estarà acompanyat per Daniel Condeminas com a assessor de l'entitat.