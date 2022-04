En defensa del territori

La CUP Tarragona vol incorporar el crim d’ecocidi en el Tribunal Penal Internacional

La Candidatura d’Unitat Popular portarà al Consell Plenari d’aquest divendres una moció per tal que l’Ajuntament aprovi instar a la Generalitat, al govern de l’estat espanyol i al Parlament Europeu que s’inclogui el delicte d’ecocidi a la legislació estatal i europea.

La portaveu del Grup Municipal de la CUP, Eva Miguel, exposa que l’ecocidi “és un delicte contra la Natura, contra les generacions futures i en última instància un delicte contra la Pau” i recorda que des de fa uns anys ençà “l’interès per criminalitzar l’ecocidi ja és una qüestió pública a nivell parlamentari i governamental a diferents països del món, així com al mateix Parlament Europeu”.

La consellera Miguel assenyala que és molt rellevant “que qualsevol proposta de tipificació del delicte d’ecocidi comporti el deure de reparació dels gravíssims danys ambientals i comunitaris causats arreu del Planeta” i afegeix que “aquest hauria de ser imputat tant als directius com als accionistes i inversors de les companyies transnacionals que tenen com a únic objectiu la infinita expansió de beneficis amb completa despreocupació del seu cost climàtic, en biodiversitat o la supervivència i el benestar de les comunitats humanes afectades”. En aquest sentit, explica que “cap empresa o govern ha de poder continuar devastant el Planeta i les poblacions indígenes i aïllades”.

Per últim, la consellera Inés Solé ha exposat que través d’aquesta moció, volen donar suport a la iniciativa recent tramitada a registre al Parlament de Catalunya el passat més de març per la CUP-NCG per tal que aquest “voti favorablement a la incorporació d’aquest delicte tant en la legislació estatal com en la legislació que regula el Tribunal Penal Internacional”. Si el Parlament de Catalunya aprova per majoria la proposta, aniria al Congreso espanyol i tots els partits haurien de votar la seva incorporació directa al dret penal estatal “sent el segon cas després del Parlament belga a escala de la UE”.