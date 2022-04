Sanitat pública i de qualitat

La CUP de les comarques nord-orientals denuncia la privatització de sanitat amb la inauguració de les nova Clínica Girona

Les comarques nord-orientals considera vergonyoses la publicitat que s'ha donat a la inauguració de la Clínica Girona. Axí com les declaracions als mitjans i a les xarxes de càrrecs públics del govern, tant de Catalunya com de la ciutat de Girona, alabant la gran tasca que fa i la revitalització que suposarà aquesta infraestructura per una de les entrades de la ciutat.

La formació sent vergonya pels responsables de l'Ajuntament de Girona perquè han necessitat que una empresa privada tiri endavant la construcció d'aquest macro equipament per arreglar aquesta zona que fa anys i panys que està en un estat lamentable, incapaços de fer una proposta pròpia i consensuada amb el veïnat per reordenar, pacificar, revitalitzar i embellir l’entrada sud de la ciutat amb polítiques urbanístiques d’acord a les necessitats de la ciutat.

En aquest sentit recorda que el 2015 des de la CUP Girona ja es van qüestionar les compensacions urbanístiques fetes a mida per Clínica Girona i que van facilitar el seu trasllat com l’augment d’edificabilitat de la finca que ha ocupat durant anys i el seu canvi de qualificació perquè esdevingui sòl comercial.

També sent vergonya pel que fa "al govern de la Generalitat, el CatSalut i la conselleria de Recerca i Universitats, perquè ens sona a apologia de la sanitat privada. Recordem que la clínica Girona, forma part de la xarxa SISCAT, establiments públics o privats que fan activitat sanitària pública. És a dir, amb l'excusa que amb els centres públics no arriben a tot, es ven activitat a centres privats enlloc d'enfortir el sistema públic perquè aquest pugui absorbir totes les necessitats de la població. Aquest procediment només té una explicació, si surt més a compte és perquè les empreses privades estalvien o en qualitat del servei o en personal, ja sigui en retribucions o en condicions laborals. I això és el que es porta fent un govern rere l'altre, passin els consellers que passin, des que la Generalitat té les competències de Sanitat".

Mentrestant, apunta que "tenim el futur de l'Hospital Trueta encallat en una disputa de terrenys entre l'Ajuntament de Girona i el de Salt. Cal recordar que és un hospital que dona servei a tota la regió sanitària, des de la Cerdanya fins a Blanes, la situació és un fet totalment circumstancial i les polítiques locals no tenen dret a perjudicar a tots els usuaris".

I recorda que, "seguim esperant els equipaments sanitaris que va acordar l'Ajuntament de Girona l'any 2020, un CAP nou a l'Eixample, un CUAP amb servei de radiodiagnòstic i d'anàlisis clíniques a la zona de Sant Ponç i la millora i/o ampliació dels CAPs de Taialà, Can Gibert i Sta Clara".