Guanyem Catalunya impulsa un debat públic a Badalona sobre "El català a l'escola: de la immersió a la segregació?"

Guanyem Catalunya ha organitzat a Badalona el debat "El català a l'escola: de la immersió a la segregació?", demà a les 19h, al Teatre Cor de Marina (La Rambla 11). L'acte compta amb el suport de Plataforma per la Llengua, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana (CAL), USTEC, Fampas Badalona i Casal Antoni Sala i Pont, pretén situar en el debat públic una alternativa a la proposició de llei del Govern, amb PSC i En Comú Podem, tot recollint l'opinió de professionals del sector de l'educació, representants de la comunitat educativa i entitats per la defensa de la llengua catalana.

El debat comptarà amb la participació de Joaquim Arenas, propulsor del programa d'immersió lingüística; Neus Casablanca, mestra i directora de l'Institut Rafael Alberti de Badalona; Montse Gregoriano, mestra i delegada d'USTEC a Badalona; Lucas Bravo, estudiant i membre del SEPC Badalona; Teresa Casals, mestra, filòloga i voluntària a Plataforma per la Llengua; Emma Zurita, membre de la Intersindical i Dolors Sabater, diputada de Guanyem Catalunya.

La propera setmana, al Parlament de Catalunya es debat i es vota incloure per llei el castellà com a llengua emprada en el sistema educatiu. Això és el que ens ha dut a preparar, amb tant poca antelació, el debat de demà.

