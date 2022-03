#ProuRacisme’

Mobilització a Barcelona contra el racisme

Vora un miler de persones s'han manifestat aquest migdia pels carrers de Barcelona al passeig de Gràcia, i han anat baixant fins arribar a la plaça de Catalunya. La plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), formada per diverses organitzacions i entitats, ha convocat la mobilització amb motiu de la jornada de l’ONU contra el racisme i dins el marc de la crida internacional de World Against Racism and Fascism.

Durant la marxa s'han cridat consugnes contra el racisme i l’extrema dreta. Els convocants han manifestat que “es fa més important que mai la protesta contra l’odi i per la convivència”. Ho justifiquen per l’elevat cost humà que està provocant aquest conflicte i per una nova arribada de persones refugiades en “un context d’enfortiment del racisme i de la xenofòbia per part de l’extrema dreta”. També han demanat que no hi hagi “refugiats de primera i de segona“, tot recordant que mentre s'està acollint a persones ucraïneses, es continuen donant cops de porra a altres refugiades que han saltat una tanca o que moren al Mediterràni.

A la mobilització s'ha visualitzat la campanya de la ILP de "Regularización Ya", que intenta fer que es regularitzi de manera extraordinària la situació de més de 600.000 persones en situació irregular administrativa a l’estat espanyol.