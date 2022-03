Les productores audiovisuals independents critiquen la poca ambició de la nova Llei del Cinema i la Cultura Audiovisual

La Plataforma Audiovisual de Productors Independents (PAP) ha fet el crit d'alerta per la falta d'ambició, estratègia i visió de futur de l'avantprojecte de la Llei del Cinema i la Cultura Audiovisual (LCCA). En un acte celebrat en el Festival de Màlaga, l'entitat ha lamentat que l'articulat és insuficient i que perd l'oportunitat d'avançar-se a les necessitats del sector de la dècada vinent.



PAP, que representa a prop de 600 productores independents, el 90% de les empreses d'aquest tipus a Espanya, reclama que la definició de “productores independents” consti en l'article de definicions de la llei. Aquesta modificació resulta indispensable per a garantir que totes les mesures incloses en el text contribueixin a protegir el sector, al mateix nivell que la resta de la cadena de valor audiovisual.



Encara que la plataforma valora positivament que l'avantprojecte de llei pretengui donar cobertura a l'audiovisual més enllà de les obres cinematogràfiques, lamenta que a l'hora de la veritat aquesta obertura de la normativa a formats i gèneres diversos no va acompanyada d'una dotació pressupostària específica i garantida. En aquest sentit, reconeix que l'articulat “ha despertat les incògnites i preocupacions del sector”.



Per això P.A.P. sol·licita que la llei blindi la dotació econòmica per a la producció audiovisual en general i la cinematogràfica en particular. Demana que la norma reflecteixi de manera genèrica quina part dels pressupostos generals es destinaran a la promoció d'aquesta activitat, i que al mateix temps especifiqui que es realitzarà una revisió anual per a cobrir les necessitats del sector.



Per a dotar d'un major contingut al concepte “productora independent”, reclama que el 100% de les ajudes públiques recollides en la llei estiguin destinades a les productores independents. Aquesta mesura permetria afavorir i protegir aquest tipus d'empreses amb ajudes directes, en nom de la competitivitat del sector i la salvaguarda de la diversitat i el patrimoni cultural, tal com ve en l'exposició de motius del propi avantprojecte de llei.



Un altre àmbit amb marge de millora és el dels incentius fiscals. Les productores independents exigeixen millorar el sistema de les agrupacions d'interès econòmic (AIE) a l'hora d'accedir a aquests beneficis. Per tant, consideren que en l'avantprojecte de llei hauria de contemplar-se, en coordinació amb Hisenda, sistemes d'incentius fiscals més eficaços. Addicionalment, des de la plataforma es veu com a necessari el desenvolupament d'un reglament d'incentius fiscals.



D'altra banda, P.A.P. jutja com a insuficient la creació del Consell Estatal de la Cinematografia i de la Cultura Audiovisual que contempla l'avantprojecte de llei. Encara que aquest ens obriria les portes a la participació del sector en tot el que afecta l'audiovisual, es quedaria curt en un altre objectiu que les productores independents consideren clau: el finançament procedent de fons diferents als pressupostos generals de l'Estat. Per això, urgeixen a crear una agència públic-privada del sector audiovisual, que sí que compliria tots dos propòsits.



L'avantprojecte de llei, que busca actualitzar la normativa de 2007 adaptant-la a les noves modalitats de distribució dels continguts audiovisuals, es va aprovar en el Consell de Ministres del passat 15 de febrer i es troba en tràmit d'audiència i informació pública. Juntament amb la Llei General de Comunicació Audiovisual, la normativa neix per a articular el Spain Audiovisual Hub aprovat dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern.



Sobre la P.A.P.

La Plataforma Audiovisual de Productors Independents (P.A.P.) engloba a les entitats AECINE, Diboos, MAPA, PIAF, PROA i PROFILM. En el seu conjunt, representen al voltant de 600 productores audiovisuals independents, la qual cosa equival al 90% de les empreses d'aquest tipus en tot l'Estat. Creada en 2021, P.A.P. té com a finalitat treballar i unir forces en aquells aspectes que afecten el sector de la producció independent.