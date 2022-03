Casal

La “kultura” arriba a Valls

A partir del divendre 11 de març, Valls s’omplirà d’actes en els quals la cultura i l'art seran protagonistes. El motiu de les activitats organitzades pel Casal Popular la Turba, amb la col·laboració d’altres entitats, és la reivindicació de la creativitat del territori i dels espais que estan fora dels grans centres urbans o de les capitals.

El primer acte, el dia 11 a les 19:30 hores a la Sala Sant Roc de l’IEV, serà la inauguració de l’exposició "Kobudai" de David Muntané, una exposició que estarà fins al 27 de març amb un transfon i un motiu LGTBIQ+ que enllaçarà amb la pròxima setmana d’aquesta temàtica que organitza el casal les pròximes setmanes.

El dissabte 12 els actes es traslladen al nou local del Casal Popular la Turba, al carrer Metges 14 on, a les 11:00 hores, es farà la presentació del llibre "Murs que parlen, Art mural a l'espai públic de Tarragona" de Dario Cobacho Velasco, que forma part del col·lectiu Poligon Cultural. El llibre parla d’aquesta iniciativa que va néixer al 2008 per facilitar el tràmit de llicències i accessibilitat a l’espai públic per part d’artistes joves amb inquietuds i projecció en aquesta disciplina artística.