Amiant

La FAVB presenta un estudi que explica com desenvolupar el Cens de Materials amb Amiant

La FAVB presenta un estudi que explica com desenvolupar el Cens de Materials amb Amiant

La Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB) ha presentat un document molt necessari per a la correcta gestió de l’amiant: la Base metodològica per a la redacció del document-guia per l’erradicació de l’amiant als municipis mitjançant el desenvolupament del Cens de Materials amb Amiant (CMA) versus mapa de l’amiant a Catalunya.



L’informe l’ha elaborat el geògraf i higienista industrial Lluís Mallart, un dels màxims experts a Catalunya en el tractament d’aquest material.

Ara que la Favb reclama que es faci el cens de l’amiant començant pels centres escolars i que el Síndic de Greuges de Barcelona denuncia en el seu informe anual la manca de celeritat en els compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, és molt important tenir en compte les consideracions metodològiques de Mallart perquè el CMA s’executi adequadament.

Què significa fer un cens, de què consta, qui és el responsable. Si bé aquest document vol ser una eina pràctica de gestió adaptable a les necessitats del tècnic, del polític, pretén fer-ho d’acord amb uns criteris basats en el rigor científic i que sigui homologable a tots els municipis de Catalunya.

Ara que la ciutadania pressiona per a fer front a l’amiant, cal tenir unes bases unificades sobre un procés de CMA que no és fàcil ni senzill, però sí molt urgent.