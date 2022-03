Refugiats

La CUP Reus presenta una moció per facilitar l’acollida de persones refugiades a Reus

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus presentarà al proper ple del 18 de març una moció per facilitar l’acollida de persones refugiades a la ciutat de Reus. Entre els acords de la moció, la CUP demana habilitar un espai d’acollida temporal i d’urgència a una de les grans infraestructures de la ciutat, convocar una comissió especial de treball d’atenció al refugiat i treballar un pla de recepció educativa i inclusió social pels menors no acompanyats que arribin a la ciutat.

Els cupaires assenyalen que tot i que Reus és ciutat acollidora des de l’any 2015, “això no ha tingut un impacte real” i persones refugiades de tot tipus “han quedat sense el suport promès per part de l’Ajuntament de Reus”. En aquest sentit, la Candidatura reclama que això no passi “ni amb les refugiades ucraïnes ni amb ningú”.

Tot i això, el regidor Edgar Fernàndez posa de valor la feina de les entitats que treballen en el marc de polítiques migratòries i peticions d’asil, com Reus Refugi o UCFR, així com de la xarxa d’entitats socials, polítiques i culturals de la ciutat “que de ben segur s’ofereixen a fer tasques de suport i facilitar l’arribada de persones refugiades, d’Ucraïna o dels 28 conflictes bèl·lics actius”. En aquest sentit, Fernàndez també fa esment a les persones que fugen per qüestions d’ ètnia, de religió, nacionalitat o polítiques, així com les persones desplaçades per qüestions climàtiques o de pobresa.

Des de la Candidatura, consideren que “una societat i una administració pública com la Reus ha d’estar a l’alçada”. Aquesta setmana sabíem que ciutats com Barcelona o Alacant ja s’han compromès a posar a disposició dos grans centres de recepció i primer acolliment de persones refugiades ucraïneses.