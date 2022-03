#DemócratasContraElRégimen

L'advocat de Valtònyc creu que el raper tornarà a casa més aviat de l'esperat “si Espanya vol mantenir-se a la UE

L'advocat Gonzalo Boye, ahir, en l'espai de Twitter #DemócratasContraElRégimen, organitzat per @Accountable2019 els dimarts i dijous a les 22.00, va destacar la falta de cultura democràtica a Espanya i va denunciar la situació del seu representat Pablo González, periodista detingut i incomunicat per Polònia des del 27 de febrer:

“portem 25 dies (avui 26) tractant que les autoritats poloneses: primer, ens deixin veure-li, i segon: ens posin damunt de la taula els indicis que tinguin de criminalitat, perquè, si en 25 dies no han estat capaços de posar un sol indici, l'única cosa que s'està provant és que no hi ha una acusació real i que això no forma més que part d'una idea repressiva”

L'advocat considera que les dues possibles opcions davant la situació del periodista és, o bé que Pablo “no estigui visible” (per tortures), o que s'estigui tractant de fer fallida la seva voluntat. Així doncs, ha denunciat el paper de la UE i altres països, permetent que Polònia actuï amb impunitat. I ha recordat que el Govern polonès segueix sancionat per la UE pel seu menyspreu de les normes comunitàries. Així, ha declarat:

“l'ambaixador polonès s'ha dedicat a visitar algunes redaccions a Madrid a tractar d'enfangar la imatge de Pablo, donant a entendre que té una doble vida perquè té 2 identitats. Això és una situació bastant malaltissa, pròpia de règims dictatorials”

“és de miserables posar les sospites en Pablo perquè els únics sospitosos en aquest cas són les autoritats poloneses, o els principals sospitosos”

Sobre Catalunya, l'advocat s'ha mostrat contundent contra l'acord presentat ahir en contra de la immersió lingüística: “és un dia trist perquè veiem que hi ha gent obstinada a no preservar la llengua”, recalcava en l'espai #DemócratasContraElRégimen. Al seu torn, sobre el procés independentista de 2017, va defensar que l'enfocament va deure i ha de ser el de construir una cosa nova, no de reforma. El referèndum de l'1 d'octubre era “de creació d'una cosa nova i no de canvi”, “Un moment iniciàtic en el procés d'emancipació”, un procés que no és fàcil ni ràpid.

“Els europeus no saben independitzar-se perquè sempre han estat colonitzadors, no colonitzats”

En relació amb Alberto Rodríguez, s'ha mostrat convençut que guanyaran la qüestió judicial, ja sigui a Espanya o a la UE. Així mateix, ha alertat sobre el maltractament històric i sistemàtic d'Espanya a les minories nacionals. “Espanya no sap tractar a les minories nacionals. Sempre les maltracta”

L'entrevista es pot escoltar de manera íntegra aquí, del minut 20 al 45.