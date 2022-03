Català

El Col·lectiu 2 d’Abril de Catalunya Nord organitza un nou acte popular en defensa del català a Perpinyà

El Col·lectiu 2 d’Abril organitza un nou acte popular en defensa del català a Perpinyà. El pròxim dissabte 2 d’abril a l’avinguda Lluís Torcatis 76 tindrà lloc el ‘Parla-me... Diguis-me coses’, una diada reivindicativa i festiva per a la llengua catalana a Catalunya Nord.

La cita serà a la vora del riu la Tet i durant tota la jornada se podrà viure, en català, una gran quantitat d’actes: cançó improvisada, fira d’entitats, concurs de Paraulògic, dictat, partides d’Scrabble, taller de muntatge de vídeos, enregistraments de veu pel projecte Aina, lectures, TV en directe, concerts i parades d’entitats entre moltes altres coses. A més, també hi haurà parades de menjar i servei de bar.

El 2 d’abril és la data que commemora l’edicte que, l’any 1700, va emetre Lluís XIV de França declarant que «l’ús del català repugna i és contrari a l’honor de la nació francesa». Per aqueix motiu, el 2 d’abril de 2012, a Perpinyà, se va aconseguir el rècord mundial de participació al Libdup pel català i l’any 2013 se va celebrar la Potonejada, un clam d’amor per la llengua catalana. Ambdues manifestacions amb un èxit de participació sense precedents. Enguany, la Diada pren el nom de ‘Parla-me... Diguis-me coses’, com la cançó de Joan Pau Giné, amb la voluntat de reivindicar l’ús del català a Catalunya Nord i recordar que la llengua catalana és ben viva.