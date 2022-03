Català a l'escola

Crida a mobilitzar-se en defensa de l'escola en català

Aquest dissabte, 2 d'abril, a les 18h a Plaça Sant Jaume, per anar fins al Parlament i fer sentir la nostra veu en defensa de l'escola en català. Exigeixen la retirada de la proposta de modificació de la llei de política lingüística, ja que no compta amb el consens necessari de la comunitat educativa i suposaria la fi del model d’immersió.

Els sindicats USTEC-STEs, la Intersindical, la CGT i la COS; el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i les Associacions de Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) han convocat una manifestació per aquest dissabte contra el pacte de política lingüística assolit per ERC, Junts, PSC i Comuns.

Aquestes organitzacions onsideren que la proposta per modificar la Llei de política lingüística suposa “el punt i final” del model d’immersió, demanen la retirada de la proposició i l’obertura d’un “debat ampli” amb professionals de l’educació, famílies i estudiants per “consensuar el futur model lingüístic”. En un comunicat, els convocants afegeixen que amb la proposta es trasllada la responsabilitat als equips directius, desprotegit els docents de possibles denúncies o pressions. A més, reivindiquen que no compta amb el consens necessari entre la comunitat educativa.

Manifest: Que no ens retallin la Llengua, Escola Pública i en català

La immersió lingüística en català ha estat des dels seus orígens, a Santa Coloma de Gramenet, un model de referència de l'escola catalana El model es basa en principis pedagògics. permet el ple domini competencial tant del català com del castellà, cerca la no segregació per motiu de llengua, aixl com la cohesió social, i ha comptat amb un ampli consens social i polític.

Fa setmanes, es feia pública la sentència ferma del TSJC que estableix un mlnim del 25% del castellà a les aules, donant dos mesos a la Generalitat per a implementar-la, termini que acaba aquesta setmana. Un cop més, la maquinària judicial de l'Estat s'imposa sobre la voluntat del poble català, en aquest casa causa de la demanda que el Ministeri d'Educació va fer l'any 2015 per tal que es fes efectiva la vehicularitat del castellà a les escoles catalanes que havia determinat la sentència del Tribunal Constitucional del 2010, i la retirada de la qual els partits parlamentaris catalans, amb la seva inoperància habitual, es van oblidar de negociar a nivell estatal quan en van tenir l'oportunitat.

Fa pocs dies, ERC, Junts, PSC i Comuns, van presentar una proposició per modificar la Llei de Polltica Lingüística amb l'objectiu d'aplicar la sentència del TSJC, donant al castellà rang de vehicular i traslladant als centres la competència per determinar percentatges de cada llengua segons la seva "realitat sociollng0lstica".

Les entitats sotasignants considerem que aquesta proposta suposa el punt final al model d'immersió, que ja ha estat progressivament desmantellat des de fa anys i que trasllada la responsabilitat als equips directius, desprotegint els docents de possibles denúncies o pressions, i sobretot, que no compta amb el consens necessari entre la comunitat educativa.

És per això que reclamem la retirada de la proposició, l'obertura d'un debat ampli amb el conjunt dels agents socials: professionals de l'educació, famílies i estudiants, per consensuar amb aquests el futur del model lingüístic, que ha de basar-se en el català com a llengua vehicular, ha de comptar amb els recursos suficients, especialment de suport a l'alumnat com ho són les aules d'acollida i continuar garantint la cohesió social i la pervivència de la llengua.

Amb aquesta finalitat, convoquem tota la societat catalana a una manifestació multitudinària aquest dissabte, 2 d'abril, a les 18h a Plaça Sant Jaume, per anar fins al Parlament i fer sentir la nostra veu en defensa de l'escola en català.

Per blindar la immersió lingüística i per reforçar els recursos d'acollida!

Contra la segregació per motiu de l.lengua i contra la judicialització de l'escola! Retireu la proposició, consensueu amb la comunitat educativa!