Català a l'escola

Concentració a Vic a favor de l’escola en català

Diverses organitzacions convoquen aquest dimarts a 2/4 de 8 del vespre una concentració a la plaça Major de Vic a favor de l’escola en català. La concentració es convoca arran de la proposició de llei presentada per JxCat, ERC, PSC i Comuns al Parlament contra la immersió lingüística. Entre els convocants hi ha diverses organitzacions de l’Esquerra Independentista, com la CUP, Arran, Endavant, la COS o Capgirem Vic, però també d’altres com Òmnium Cultural, l’ANC Vic, el CDR Vic o el CxRep.

La proposició de llei dels quatre partits integra la sentència del TSJC que imposa un mínim d’un 25% de llengua castellana a les aules. Adapta la legislació lingüística educativa al marc que imposa la sentència i acaba amb la immersió lingüística. A més, ho fa de forma barroera, abocant tota la responsabilitat sobre els centres, deixant en les seves mans la presència del català i el castellà. Deixa els centres a mercè de la pressió que tribunals i sectors minoritaris puguin fer per imposar el castellà a les aules.

El que estan fent ERC, JxCat, PSC i Comuns és adaptar la política lingüística del país a les sentències dels tribunals espanyols i a la política de Ciutadans. Per primer cop, aquesta modificació legislativa reconeix i certifica el castellà com a llengua vehicular a les coles, traient l’exclusivitat al català. Així mateix, retira el català com la llengua d’acollida de tots els infants quan arribaven a l’escola, atacant així un model que es negava a dividir-nos per comunitats lingüístiques.