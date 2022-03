Laboral

CGT en defensa del servei de recollida d’escombraries de Sabadell i dels seus treballadors

La secció sindical de CGT a SMATSA (empresa de neteja i recollida d’escombraries de Sabadell), té com a principal objectiu la defensa de la qualitat d’aquest servei públic de cara al conjunt de la ciutadania i de les condicions de treball i de vida dels seus treballadors i treballadores.

És per aquesta raó que no ha signat l’acord que l’empresa ha pactat amb UGT i USOC on, a canvi d’un grapat de prejubilacions, s’imposa una retallada salarial de més del 15% als nous treballadors i treballadores. No oblidem que a més, que aquesta retallada es fa en un context en que la inflació s’ha desbocat i arriba a nivells que fa anys que no vèiem.

Des de CGT es considera que aquest acord imposa una doble escala salarial encoberta i que contribueix a precaritzar encara més les condicions de treball de la gent jove. Recordem que els i les joves pateixen, per sistema, uns contractes molt més precaris i amb salaris molt més baixos que la majoria de treballadors/es de més edat i des de la CGT no volem ser còmplices.

A més, fa poc els esmenats sindicats col·laboradors van signar junt amb l’empresa un conveni col·lectiu, on clarament s’han perdut drets que ja estaven assolits pels treballadors i treballadores. Ja en aquell moment es va posar de manifest que aquestes organitzacions defensen més els interessos de l’empresa que no els drets de la plantilla.

Denunciem també les pressions i assetjaments rebudes per part de la secció sindical de CGT a Smatsa per no signar aquests acords. Ens refermem en els nostres principis i en la convicció de que un servei públic com la neteja i recollida d’escombraries ha de ser un bé comú, no ha d’estar en mans d’una gestió privada que, a més, trasllada la seva incompetència i mala gestió sobre els seus treballadors/es, als que està degradant les seves condicions econòmiques i de treball.

Igualment denunciem que en els últims mesos tots el treballadors estan patint un assetjament molt fort a traves del sistema de geolocalització (GPS). Aquest sistema no té en conte el servei viu, realitzat a peu de carrer, però si en canvi un control exhaustiu mitjançant un ordinador i comparant la feina amb una fàbrica de producció. S’està contínuament sancionant i perseguint als treballadors, en perjudici del treball i en benefici de les arques de l’empresa.

Exigim una vegada més a l’Ajuntament de Sabadell que no sigui còmplice de la degradació d’un servei públic d’interès pel conjunt de ciutadanes i ciutadans de Sabadell. Recordem que la gestió privada d’aquest servei ja fa anys que arrossega molts problemes i males pràctiques. Per lo que seguim exigint la seva municipalització per tal de garantir la qualitat que Sabadell i els seus habitants es mereixen i el respecte als drets dels seus treballadors i treballadores.