Caminada i plantada d'una alzina en record de Mònica Hill

Unes 100 persones van participar a la caminada a la muntanya de Sant Pau de Vilafranca del Penedès i a la plantada d'una alzina en memòria de la Mònica Hill, fundadora del Bosc Verd i lluitadora incansable pels drets socials, la millora del medi ambient i la llibertat del país.

Diumenge 13 març es vam aplegar molta gent vinculada a aquesta activista ecologista i independentista. Es va recórrer una caminada al matí, des del Balcó de les Clotes fins als peus de la muntanya de Sant Pau, lloc on es va plantar una alzina en memòria de la Mònica. Els assistents van col·locar uns llaços a l'alzina amb dedicatòries de recordatori.

Aquesta activitat estva organitzada pel Col·lectiu Ecologista Bosc Verd - EdC (Ecologistes de Catalunya), el GEIF (Grup d'Extinció d'Incendis Forestals), l'ADF-315 La Carrerada i el Col·lectiu els Imprescindibles.

A la plantada també hi va assistir la regidora de Medi Ambient de Vilafranca, dues regidores de VEC i ERC i agents rurals.

