moviment veïnal

El Clot-Camp de l'Arpa de Barcelona reclama un pla de patrimoni per al barri

Aquest dissabte a les 11 del matí, a la plaça de l'Oca (Rogent-València) fan un acte reivindicatiu i roda de premsa: El cas de l'edifici de Rogent-València

La Comissió de Patrimoni i Memòria Històrica del Clot-Camp de l'Arpa ha organitzat un petit acte informatiu i reivindicatiu que es farà aquest dissabte 5 de febrer a les 11 del matí a la Plaça de l'Oca, amb la intenció d'informar el veïnat i els mitjans de comunicació de com ha evolucionat i “s'ha solucionat” el cas de l'edifici de Rogent 30- 32 / València 593-595 (que ara ja s'està enderrocant) i també de la decepcionant resposta que està donant fins ara l'Ajuntament a la reivindicació del barri que es comenci ja, de veritat i oficialment, el pla de patrimoni i memòria històrica que el barri necessita, reivindica i es mereix.



No poden seguir perdent parts importants de la nostra història, de la nostra identitat, del nostre paisatge, d'elements artístics... Ja ha passat l'hora de les explicacions, la retòrica o les promeses; cal que de forma urgent hi hagi per part del govern municipal un compromís concret (data d'inici a curt termini, pressupost, calendaritzar i garantir tot el procés, etc.) que posi en marxa els tràmits oficials i participatius que assegurin que el barri tindrà aviat un pla de patrimoni, com el que ja tenen altres de la ciutat, i que tot això es farà tenint en compte els interessos legítims de tots els afectats, començant pel dret a l'habitatge dels que vivim al barri i els dels que porten masses dècades amb afectacions urbanístiques innecessàries.