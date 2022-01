Vaga

Vaga Indefinida al Port de Barcelona

Avui ha començat una vaga indefinida al port del Barcelona per a una millora en la seguretat, defensar els drets dels treballadors i un augment en la contractació que garanteixi uns mínims de personal per a fer els treballs d'amarrament, l'equiparació salarial i el pagament de serveis auxiliars i polivalència. La convocatòria afecta a 104 treballadors que són claus per al subministrament i serveis del Port i de la ciutat de Barcelona.

El conflicte arrenca amb el procés d'integració de les tres empreses que donen servei al Port de Barcelona. El passat 2 de Novembre de 2021, les directives Cemesa, Mooring i "Lanchas y Amarres" es van reunir amb el delegat CGT de "Lanchas y Amarres" juntament amb la part social per informar del procés d'integració de les tres empreses en una única empresa prestadora del servei d'amarrament al port de Barcelona. La nova companyia s'anomena AMARRADORES DEL PORT DE BARCELONA S.L.

Durant l'any passat, hi va haver diversos preavisos de vaga. Per l'incompliment, per part de les empreses, del personal mínim requerit per a operar al Port; així com amb MOORING, de no complir l'equiparació salarial amb els treballadors de CEMESA, pactada per a finals d'enguany. CGT Mar sempre ha defensat i defensarà els drets de tots i totes els/les treballadores de MOORING.

Delegats de CGT Mar i Ports es van reunir els últims dies amb la directiva de CEMESA, MOORING i "Lanchas y Amarres" a mediació per negociar una sortida al conflicte. Després de diverses reunions i arribar a un preacord, aquest no ha estat aprovat per una majoria de l'assemblea celebrada dissabte passat.