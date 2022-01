REPRESSIÓ

Sancionen la fotoperiodista Mireia Comas per negar-se a esborrar una imatge

Els Mossos d’Esquadra han sancionat la fotoperiodista Mireia Comas amb 601 euros en aplicació de la llei mordassa, concretament de l’article 36.6 per “la desobediència o la resistència a l’autoritat o als seus agents en l’exercici de les seves funcions, quan no siguin constitutives de delicte, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l’autoritat o dels seus agents o l’al·legació de dades falses o inexactes en els processos d’identificació”.

Els fets es remunten al 30 de juny de 2021, quan la fotoperiodista cobria un control policial al barri de Ca n’Anglada de Terrassa. Dos mossos van ordenar-li esborrar una foto i la van amenaçar amb una sanció, malgrat que la Llei de protecció de la seguretat ciutadana no contempla que la policia pugui eliminar cap imatge.

D'altra banda, la setmana passada el fotoperiodista Xavi Hurtado també va rebre una notificació de sanció per valor de 601 euros en aplicació de la llei orgànica 4/2015, coneguda com a llei mordassa. Els Mossos van identificar-lo durant un acte del partit d’extrema dreta Vox a L’Hospitalet de Llobregat i li atribueixen una infracció de desobediència, recollida en l’article 36.6.

Segons el fotoperiodista, com no li permetien creuar el cordó policial, va creuar per un parc infantil per arribar a l’altra banda i evitar passar entre militants de Vox. El text de la sanció explica que Hurtado va desobeir les ordres de no traspassar la línia policial i que quan un agent va ordenar-li que s’aturés, va fer cas omís. Quan el van identificar, es va acreditar com a periodista.