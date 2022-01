La Intersindical en defensa als treballadors i treballadores del Parlament

La Intersindical, amb representació als òrgans de representació de personal al Parlament de Catalunya, ha manifestat el seu suport i solidaritat als treballadors i a les treballadores del Parlament arran de les notícies que en els darrers dies han aparegut als mitjans de comunicació sobre privilegis laborals i que han mostrat una imatge absolutament esbiaixada de la professionalitat del personal del Parlament de Catalunya.

Si bé és cert que existeixen aquestes condicions laborals que han aparegut als mitjans de comunicació, també és cert que la immensa majoria del personal al servei del Parlament no s’ha acollit a aquesta possibilitat, tot i que un bon nombre del personal pot fer-ho sinó que continua desenvolupant les seves tasques.

També desmenteix el càlcul que s’ha fet de les retribucions del personal del Parlament, donant a entendre que les persones que hi treballen tenen uns salaris desorbitats en les diferents ocupacions. Des de La Intersindical considerem que fer un càlcul dels triennis i donar com a certes aquestes aproximacions és una manipulació interessada que no tenen res a veure amb la realitat en el personal del Parlament.

Des de La Intersindical es considera que és una aberració que en el seu moment s’hagués permès incloure en aquesta opció de “pre-jubilació” a alts càrrecs o de direcció pública, que ocupaven càrrecs de lliure designació o assimilades, amb retribucions que no han fet altra cosa que “engreixar” els imports totals que han aparegut als mitjans de comunicació i que han generat aquesta polèmica.

Des de La Intersindical, doncs, es posa de manifest que el que ha volgut ser una “batalla” entre partits polítics per qui va aprovar què ha acabat convertint-se en un desprestigi cap a un col·lectiu de persones que treballen al Parlament de Catalunya, una de les principals institucions del país, amb la més absoluta professionalitat i orgull de fer-ho.

Recamarca que "ens mantenim ferms en la defensa dels drets dels treballadors i de les treballadores del Parlament de Catalunya, però sobretot ens mantenim ferms en defensar el seu prestigi i la seva professionalitat que en cap cas s’ha de posar en dubte per interessos i polèmiques interessades".