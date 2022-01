L'arrodoniment als supermercats Bonpreu i Esclat ajudarà a promoure el català a l'audiovisual

l'arrodoniment solidari dels supermercats Bonpreu i Esclat es destinarà a la campanya de Plataforma per la Llengua per promoure el català a plataformes de vídeo a la carta, com Netflix, Disney+, HBO, Amazon Prime Video o Rakuten TV.



Això vol dir que, abans de confirmar el pagament d'una compra, els treballadors oferiran als clients la possibilitat d'arrodonir l'import a la següent fracció de 10 cèntims, si la compra supera els 5 €, o a la següent fracció de 50 cèntims, si la compra supera els 100 €, per destinar-lo a la campanya de l'ONG del català.



Amb els diners recaptats, l'entitat treballarà perquè les plataformes incorporin les pel·lícules, sèries i documentals que ja estan disponibles en català però que encara no inclouen als seus catàlegs, i per assessorar les plataformes perquè també tinguin present la llengua a les interfícies, contractes i comunicacions amb els usuaris.



A més, Plataforma per la Llengua lluitarà perquè els poders públics s'hi impliquin i adoptin mesures polítiques, administratives i legals per aconseguir-ho, tenint en compte que la nova llei de l'audiovisual espanyola no millorarà de manera significativa la presència del català en aquestes plataformes i caldrà continuar fent pressió.



L'ONG del català treballa des de fa temps per augmentar l'ús del català en el sector de l'audiovisual. En els dos últims anys, ha fet públics estudis que analitzen la presència de la llengua a les tres principals plataformes (HBO i



D'altra banda, Plataforma per la Llengua també ha volgut incidir en l'elaboració de la nova llei de l'audiovisual espanyola. Ha presentat al·legacions i ha exigit producció pròpia, però també del doblatge i la subtitulació dels continguts de més èxit.



Més audiovisual en català, essencial per als joves i per al futur de la llengua



En paral·lel, durant l'últim any, l'entitat ha dut a terme, juntament amb l'Acadèmia del Cinema Català i el Clúster Audiovisual de Catalunya, la campanya "decàleg de mesures concretes i urgents per enfortir i difondre la producció audiovisual en català. A més, Plataforma per la Llengua també treballa per sensibilitzar els joves sobre la importància del català a l'audiovisual a través de tallers de , entre d'altres.



Els productes audiovisuals són estratègics per a la normalització del català, perquè són molt consumits pel públic jove, el grup social en què més es fa palès el retrocés en l'ús social de la llengua. Garantir-hi la presència del català ha de permetre oferir referents lingüístics a les noves generacions, que avui viuen en un entorn comunicatiu i audiovisual altament descatalanitzat i que, en canvi, són les que representen el futur de la llengua. Durant aquest mes de gener,per promoure el català a plataformes de vídeo a la carta, com Netflix, Disney+, HBO, Amazon Prime Video o Rakuten TV.Això vol dir que, abans de confirmar el pagament d'una compra, els treballadors oferiran als clients la possibilitat d'arrodonir l'import a la següent fracció de 10 cèntims, si la compra supera els 5 €, o a la següent fracció de 50 cèntims, si la compra supera els 100 €, per destinar-lo a la campanya de l'ONG del català.Amb els diners recaptats,però que encara no inclouen als seus catàlegs, i per assessorar les plataformes perquè tambéA més, Plataforma per la Llengua lluitarà perquè els poders públics s'hi impliquin i adoptinper aconseguir-ho, tenint en compte que laen aquestes plataformes i caldrà continuar fent pressió.L'ONG del català treballa des de fa temps per. En els dos últims anys, ha fet públics estudis que analitzen la presència de la llengua a les tres principals plataformes ( Netflix Disney+ ) i ha constatat que el català hi és residual i que no s'hi inclouen gaires dels continguts que ja s'han doblat prèviament a la nostra llengua.D'altra banda, Plataforma per la Llengua també ha volgut incidir en l. Ha presentati ha exigit canvis al preacord de la llei fent front comú amb l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya per tal de garantir que el català és present a les plataformes a través de la, però també deli ladels continguts de més èxit.En paral·lel, durant l'últim any, l'entitat ha dut a terme, juntament amb l'Acadèmia del Cinema Català i el Clúster Audiovisual de Catalunya, la campanya " Més Audiovisual ", a través de la qual s'ha fet arribar als partits polítics unper enfortir i difondre la producció audiovisual en català. A més, Plataforma per la Llengua també treballa per sensibilitzar elssobre la importància del català a l'audiovisual a través de doblatge, xarxes socials o videoclips , entre d'altres.Els productes audiovisuals són, perquè són molt consumits pel públic jove, el grup social en què més es fa palès el retrocés en l'ús social de la llengua. Garantir-hi la presència del català ha de permetre oferira les noves generacions, que avui viuen en un entorn comunicatiu i audiovisual altament descatalanitzat i que, en canvi, són les que representen el futur de la llengua.