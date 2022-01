El poble valencià paga la guerra espanyola

Sí, no és una errada. Altrament, no s'entendria que afectats per dues de les majors crisi dels últims decennis, la financera del capitalisme des del 2008 i la de la COVID-19, la despesa real destinada a les inversions militars arriben enguany a 22.796 milions d'euros, amb un creixement històric del 5,75%.

Com a ciutadans i ciutadanes amants de la pau, hem de posicionar-nos totalment en contra. Des de Decidim ens sumem resoltament a la petició de 60 premis Nobel que han signat un manifest a favor que cada estat vaja reduint la despesa militar un 2% anual durant els pròxims anys.

Però com a ciutadania valenciana en tenim més motius encara per a posicionar-nos radicalment en contra. D'on surt tots aquests diners destinats a la preparació de la guerra? Tal vegada isca en part dels 7.400 milions que la Generalitat valenciana ha previst destinar enguany a pagar el servei del deute (amortització del deute il·legítim més interessos)?

Tal vegada isca en part dels més dels 6.000 milions d'espoli fiscal (diferència entre el que paguem via impostos i el que rebem via inversions) que un any més patirem els valencians i valencianes? O, tal vegada, eixirà en part dels més dels 1.600 milions de l'infrafinançament que pateixen les nostres institucions? Una part, sense cap dubte, podrà eixir també de la menor inversió per càpita que el govern espanyol ha previst un any més per al nostre territori. I ja fa cent vint-i-dos anys que, com a mínim, estem rebent menors inversions que la mitjana dels territoris de l'estat.

Siga com siga, el que és evident és que espanya, seguint les directrius agressives de l'OTAN, i aprofitant-se dels recursos que en bona part ens sostrau al poble valencià, està participant d'una carrera embogida de rearmament que en el millor dels casos només servirà per a malbaratar ingents quantitats de recursos que necessitem amb molta més urgència per a donar resposta a les necessitats socials del nostre poble i, que en el pitjor dels supòsits ens pot portar a la guerra. I no, no podem permetre'l.

Els recursos valencians per al poble valencià!

No a la Guerra! No a la despesa militar! No en el nostre nom!

http://centredelas.org/ https://cridapelfinançament.net/ https://peldretadecidir.com/