Per la República

El 2 de juliol els Pirineus s’il·luminaran de l’Atlàntic al Mediterrani

L’Assemblea Nacional Catalana, Gure Esku i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) il·luminaran simultàniament més de 300 cims al llarg de tots els Pirineus, el 2 de juliol vinent. Amb farells especials i llanternes frontals es crearà una línia de llum que recorrerà la serralada per reivindicar el dret d’autodeterminació dels pobles.

El projecte serà un gran repte que perdurarà en la memòria de la ciutadania. Activisme i creació artística entrellaçats. Un relat poètic i polític que es convertirà en un gran acte d’imatge. Per primera vegada, els Pirineus s'il·luminaran de punta a punta, de l'oceà Atlàntic al mar Mediterrani.



A la Via Pirinenca hi haurà molts cims preparats perquè hi pugui participar tothom que ho vulgui, però també n'hi haurà d’altres d'alta complexitat on l'activitat estarà estrictament reservada a muntanyenques i muntanyencs experts.



A hores d'ara només s'han obert les inscripcions dels Pirineus centrals, on tots els cims són catalogats d'alta complexitat. Les inscripcions per als pics d'Euskal Herria i Catalunya, on molts seran oberts a tot el públic, començaran l'1 de març.



Amb aquesta històrica acció l'Assemblea, Gure i la FEEC volen reclamar l’atenció de la comunitat internacional cap a una causa justa en favor del dret d’autodeterminació dels pobles. A més, es farà explícit el rebuig cap a les fronteres imposades, a la repressió i als obstacles antidemocràtics que pretenen impedir la materialització de la voluntat democràtica dels pobles basc i català.



Catalunya i Euskal Herria aspiren a la plena sobirania, a decidir lliurement el seu futur i a fer realitat la independència. Alhora, es reivindicarà que la veu d'aquests dos països sigui escoltada i, al mateix temps, s'exigirà respecte per als respectius pobles.