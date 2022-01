Arran de les revelacions de l'excomissari Villarejo

Constituents per la Ruptura

Des de Constituents per la Ruptura (CxR), volem comunicar que, després de la revelació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el vincle entre el CNI i els atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils, es travessa un pont de no retorn entre les relacions de la Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol si no s’aclareix, judicialment, la veracitat d’aquestes declaracions.

Des de CxR diem que plou sobre mullat: tot arranca de l’any 2016, amb l’escàndol polític que envoltà l’anomenada operació Catalunya, les «clavegueres de l’Estat espanyol”, on Villarejo apuntava al propi Ministerio del Interior com a font de conspiració i elaboració de tota una trama per aturar el procés independentista català; passant, desprès, al 2019 amb el rebuig del jutge a investigar els vincles del CNI amb l’imam de Ripoll, el responsable de la cèl·lula terrorista instal·lada a Catalunya que va perpetrar els atemptats mortals del 2017.

I ara, al 2022, ens trobem amb unes declaracions continuades de l’ex-comissari de la policia espanyola, Villarejo, que corroboren aquests vincles; però seguim instal·lats en el «no hi ha proves».

Des de CxR Constituents, convidem a qui demana o vulgui proves de tot plegat que llegeixi i estudiï totes les exclusives publicades arran de les investigacions del periodista Carlos Enrique Bayo; i exigim a la justícia que les investigui d’una vegada per totes.

I si la justícia espanyola no ho fa així, demanem de la Generalitat que actuï en conseqüència, per la defensa de la vida de totes les persones que habiten a Catalunya.

Països Catalans, a 22 de gener de 2022

Constituents per la Ruptura (CxR)