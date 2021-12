Solidaritat

La CUP Tarragona vol que el Consell Plenari doni suport a les encausades polítiques

La formació independentista ha presentat una moció per tal que el Ple d’aquest divendres acordi donar suport a les encausades polítiques per defensar el dret a manifestació i protesta i per exigir a la Generalitat que deixi de personar-se com acusació particular.

La CUP exposa que actualment són més de 3000 les persones represaliades polítiques per estar mobilitzades i per exercir el dret de manifestació i protesta. Les cupaires expliquen que les acusacions més comunes “són pels delictes de desordres públics, desobediència, atemptat contra l’autoritat i lesions a agents policials”. En aquest sentit senyalen que els atestats policials tenen “un esbiaix de la realitat” amb centenars de multes “imposades amb criteris polítics” amb la finalitat “de paralitzar tot un col·lectiu”.

Les anticapitalistes també posen sobre la taula que la Generalitat de Catalunya es presenta com acusació particular en molts d’aquests casos, així “per una banda ens criden a la mobilització i de l’altra encausa assumint els atestats policials dels Mossos d’Esquadra i corroborant l’escrit de fiscalia”.

Entre els acords de la moció hi ha que l’Ajuntament de Tarragona exigeixi a la Generalitat que es retiri com acusació particular de totes les causes obertes per l’exercici del dret a la lliure manifestació; l’arxivament de les nombroses multes incoades a raó de les mobilitzacions populars, així com ordenar als Mossos d’Esquadra que s’abstinguin de coaccionar el dret de manifestació i de protesta mitjançant l’amenaça de la sanció administrativa; o exigir al govern de la Generalitat de Catalunya i al cos de Mossos d’Esquadra que deixin de recolzar la repressió de l’Estat espanyol contra el moviment independentista.