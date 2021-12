Habitatge

La CUP de Reus vol reconvertir l’Hotel Gaudí en habitatge social

La formació insta a l’Ajuntament i a la Generalitat a iniciar un procés d’expropiació per reconvertir les 87 habitacions en apartaments d’ús social i d’emergència

Aquesta setmana s’ha fet públic que l’Hotel Gaudí es posava a la venda per 7 milions d’euros. L’equipament, que consta de 87 habitacions distribuïdes en 11 plantes amb una suma total de 4.727 metres quadrats, no ha superat la forta davallada del sector turístic durant la pandèmia generada per la COVID-19. Des de la CUP consideren que amb poca inversió es pot reformular la distribució i reconvertir les habitacions en apartaments totalment equipats i d’ús social i d’emergència, una assignatura pendent del govern municipal.





El regidor Edgar Fernández recorda que “l’emergència habitacional sumada a la manca d’habitatge públic a la ciutat i la incapacitat del govern local per dinamitzar l’habitatge buit existent, fa d’aquesta opció una oportunitat més econòmica, ràpida i efectiva que la nova construcció”. En aquest aspecte, la CUP sempre ha mostrat recança a la nova construcció ja que “suposa una despesa desmesurada i massa lenta tenint en compte la urgència i la necessitat existent”, recorda Fernández.