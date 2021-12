Intersindical Valenciana considera inacceptable que el Botànic subvencione l’estructura orgànica de dos sindicats concrets

Una esmena a la Llei d’Acompanyament preveu que els càrrecs electius dels sindicats “més representatius” gaudiran de serveis especials, dinamitant la pluralitat sindical i menyspreant el que el funcionariat valencià ha votat en les eleccions sindicals

Les Corts Valencianes han aprovat hui una esmena conjunta dels partits del Botànic (PSPV, Compromís, i Unides-Podem) a la Llei de la Funció Pública Valenciana, que es va publicar en abril del 2021. Aquesta esmena, va en la línia d’augmentar més encara les subvencions que ja sobradament reben els sindicats considerats “més representatius” (CCOO i UGT) i de discriminar tota la resta. Així, han aprovat afegir en els supòsits per la concessió de “serveis especials” del funcionariat de carrera la circumstància d’ostentar “càrrec electiu provincial, autonòmic o estatal en les organitzacions sindicals més representatives”.

La situació de serveis especials en el funcionariat està pensada, entre d’altres, per càrrecs electes en els àmbits local, autonòmic, estatal o europeu, amb la finalitat que una persona votada per la ciutadania tinga garantit el seu lloc de treball al sector públic quan acabe el seu mandat electoral; el mateix passa amb els càrrecs a l’administració pública i les assessories. Paral·lelament, existeixen els permisos sindicals, que són acumulacions d’hores que es calculen en base als vots rebuts en les eleccions sindicals: és el que coneixem com “alliberacions sindicals”. Aquestes figures responen o bé a unes eleccions o bé a una tasca concreta en les administracions públiques. El text que s’ha afegit hui no es correspon amb aquestes finalitats de servei a la ciutadania, més tenint en compte que en la funció pública valenciana (ensenyament, administració, justícia i salut) ja es disposen de permisos segons els vots obtinguts el les eleccions sindicals i els diferents acords signats en les meses sectorials. I cal remarcar que el sindicat més votat en l’àmbit públic és la Intersindical Valenciana, amb un 30% dels vots i el 20% de persones delegades. Si mirem per sectors, per exemple, a l’ensenyament tenim el 51% de la representació, mentre que CCOO va obtindre el 14,5% i UGT l’1,7%. Aquesta esmena implicaria que tots els càrrecs provincials, autonòmics i estatals de dos sindicats concrets amb una representació molt inferior al STEPV, tindrien dispensa d’anar al lloc de treball i serien substituïts. Per tant, dos sindicats concrets tindrien més persones a la seua disposició per fer treball sindical, quan el professorat ha votat altres opcions. Amb l’aprovació d’aquesta esmena, el Botànic dona per DOGV les alliberacions que els vots no els han donat.

Volem afegir que tot açò s’ha fet per la porta de darrere, ja que durant la tramitació de la Llei de la Funció Pública Valenciana en cap moment va entrar en les negociacions. Ha sigut ara, sense cap possibilitat ni de publicitat, ni de rèplica, ni d’argumentació, que es passa en una Llei d’Acompanyament que hauria de servir per altres coses diferents a dinamitar la representativitat sindical. Açò deixa la Intersindical Valenciana i les persones que ens han votat en una situació d’indefensió i estupor difícilment justificables en una societat que es considere democràtica. Si passara el mateix amb els partits polítics, l’equivalent seria que, independentment dels resultats de les eleccions, sempre n’hi hauria dos organitzacions amb tota l’estructura coberta i pagada per les arques públiques, la qual cosa afavoriria no només les seues necessitats orgàniques, sinó també la seua presència als centres de treball de cara a les eleccions pròximes. És, de totes totes, un finançament il·legítim de les campanyes electorals de dos sindicats concrets.

Intersindical Valenciana exigeix una rectificació per part del Govern valencià, perquè no es consume aquest clar atemptat contra la pluralitat sindical i contra el mandat que les treballadores i treballadors de la funció pública han decidit lliurement a les urnes.