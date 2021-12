Pressupostos

Guanyem Badalona critica el tancament de les biblioteques i els serveis bàsics d’atenció social i vincula aquestes mesures a les converses pel pressupost

Nora San Sebastián, portaveu del Grup Municipal de Guanyem: "El tancament de serveis no és la resposta progressista a la pandèmia, cap municipi de l’entorn no ha pres decisions tan contràries als drets dels veïns i les veïnes, i nosaltres no podem col·laborar amb un govern del PSC que emula el PP. Tancar serveis socials en plena sisena onada no es justifica per motius pandèmics: el que toca seria reforçar-los. Estan amagant problemes de gestió"

Toni Flores, portaveu del Grup Municipal de Guanyem: "El govern del PSC encara no ha presentat el seu pla d’actuació, tal com exigeix el Reglament i tal com es va comprometre públicament a fer. Però les seves actuacions parlen per si mateixes, i són de dretes. Vincularem la negociació del pressupost a mesures com aquestes i al propi Pla d'Actuació Municipal"