Aconseguim que els supermercats Lidl incloguin el català als tiquets de compra

Plataforma per la Llengua ha aconseguit que la cadena alemanyadels seus supermercats. Aquest èxit s'ha pogut assolir gràcies al servei de queixes de l'ONG del català, que durant els últims mesos ha rebut queixes relatives a l'absència del català als tiquets de compra de Lidl i, també, al tracte discriminatori per alguns dels seus empleats.Plataforma per la Llengua li reconeix a Lidl aquesta rectificació, per bé que, com la incorporació del català a la pàgina web, l'etiquetatge de productes de marca blanca no alimentaris i la millora de l'atenció oral en català.Tot i que Lidl ocupa la setena posició en volum de facturació en el rànquing sectorial a Catalunya,, aprovat el 2010 pel Parlament. Les gestions que han fet possible la inclusió de la llengua catalana als tiquets de compra també han servit per mostrar a la cadena de supermercatsi els drets lingüístics dels consumidors.Plataforma per la Llengua va fer arribar a la gerència de l'empresa un seguit deque havia pogut detectar, entre les quals remarcava, que fa referència als "" i que al primer punt estipula: "Les persones consumidores, en les seves relacions de consum, tenen dret, d'acord amb el que estableix l'Estatut d'autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a". L'atenció oral en llengua catalana és una de les mancances més notòries entre les grans cadenes de supermercats del domini lingüístic, i Lidl no n'és una excepció.El juny del 2020 Plataforma per la Llengua va analitzar, a través de l'aplicació Catalapp , la realitat lingüística de 16 cadenes de supermercats dels territoris de parla catalana, entre les quals hi havia l'empresa alemanya. A la part negativa de la balança s'hi trobaven. Aquestes eren les tres marques que acumulaven les pitjors valoracions i suspenien clarament en la seva atenció oral i virtual a tots els territoris, i escrita quan no es tractava de Catalunya, on tenia una presència més alta.Aquest 2021, el nombre de valoracions a LIDL fetes des de la Catalappr. Amb aquestes noves valoracions l'atenció oral i digital han rebut puntuacions encara més baixes: el 2020 l'atenció oral tenia un puntuació d'1,6 i el 2021 d'1. Per una altra banda, l'atenció digital s'acosta al suspens, de l'1,45 al 0,8., dels 2 punts que havia obtingut el 2020 ara ja arriba al 2,8.Enguany, l'entitat ha recollitd'arreu del domini lingüístic., que recull el nombre més gran de queixes a supermercats, seguit per Condis, amb un 13%, i Carrefour, amb un 10,5%. En dues de les queixes de Lidl els consumidors van denunciar a Plataforma per la Llengua que empleats de la cadena els havien exigit que se'ls adrecessin en castellà perquè no entenien el català.Plataforma per la Llengua continuarà fent eli ha demanat a l'empresa que s'adapti a l'ordenament jurídic vigent, conèixer quines mesures prendrà i el calendari d'implantació dels canvis necessaris.L'entitat anima els consumidors a fer reclamacions quan els seus drets lingüístics siguin vulnerats, perquè a Catalunya, tant la Llei 1/1998 de política lingüística com la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya estableixen que els consumidors tenen el dret a ser atesos oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin en les seves relacions de consum.