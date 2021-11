16D

Vaga estudiantil per aturar la Llei Castells

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat una vaga estudiantil a instituts i universitats d’arreu del territori per aturar la Llei Castells el 16 desembre. El Sindicat considera que es tracta d’una llei orgànica de reforma universitària impulsada pel Ministre Manuel Castells i redactada dins el marc Universidades 2030, l'agenda dissenyada pel govern espanyol amb l'objectiu d'acostar-se al model educatiu neoliberal promogut per la Unió Europea.

Segons els estudiants, "se’ns presenta com una llei suposadament progressista, moderna i adaptada als canvis que ha patit la societat. Però lluny d'això, trobem que la Llei Castells edifica una universitat subordinada a les exigències del mercat i governada per la voluntat de les empreses, retalla enormement la representativitat i el poder de decisió de les estudiants alhora que omet qüestions tan importants com la llengua, les pràctiques remunerades o l'accés a la universitat. En definitiva, suposa una greu amenaça pel sistema educatiu i universitari dels Països Catalans. A més a més, s’ha construït i es pretén tirar endavant sense tenir en compte la opinió del conjunt de la comunitat universitària".

Afegeixen que, que aquesta Llei no ve sola, sinó que va de la mà de la Llei de Convivència Universitària (LCU), la qual pretén

actualitzar les normes de convivència als centres universitaris. Aquesta, es reivindica com una llei que aposta per la mediació dels conflictes (d’aquí el nom de “convivència universitària”) i garanteix els drets fonamentals de les estudiants.

Analitzant-la, però, observen que es tracta d’un intent directe de desarticular el Moviment Estudiantil i de criminalitzar tots els nostres mecanismes de protesta a través de la por a les represàlies, a més d’amenaçar amb la vulneració de drets tan importants com la llibertat d’expressió, d’associació i de manifestació.