#VagaSectorPúblic30Nov

Vaga del sector públic en defensa de l'estabilitat dels treballadors interins

Demà hi ha convocada una vaga del sector públic, de treballadors docents, sanitaris, administració, transport i mitjans de comunicació. Es reclama l'estabilitat dels treballadors interins, en perill després de l'anomenada Llei Iceta.

La vaga i les manifestacions de dimarts 30 estan convocades per la Taula Sindical i la Intersindical-CSC, amb el suport de plataformes d'interins, davant l'anomenat l'abús de temporalitat dels treballadors de les administracions públiques. Es tracta de la segona vaga amb aquesta reivindicació en un mes.

En aquest sentit, es calcula que al Principat uns 100.000 interins podrien veure en perill la seva feina per la inestabilitat del seu contracte laboral.

Els sindicats convocants de la vaga han criticat durament el paper d'ERC a Madrid, que n'ha facilitat la tramitació al govern espanyol de Pedro Sánchez, així com la proposta actual d'esmenes d'aquest partit que es votaran aquest desembre. El contingut i el resultat final de les mesures conegudes com la Icetada es desconeixen ara per ara i afecta de formes molt diferents segons els sectors laborals (no hi haurà solucions idèntiques en àmbits com l'eduació, la sanitat o l'administració autonòmica, per exemple) o l'antiguitat dels treballadors interins.

Demà VAGA 🔴🔴⚫⚫

El sector públic sortirà al carrer per exigir la fi de l'abús de temporalitat#LesQueHiSomEnsQuedem#VagaSectorPúblic30Nov pic.twitter.com/5orsIWrE60 — CGT Catalunya 🚩🏴 (@CGTCatalunya) November 29, 2021