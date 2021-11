Espai Nacional de comunicació

Presentació a València del canal Bon Dia TV

Divendres passat es va presentar a València el canal Bon Dia TV. Amb aquesta presentació À Punt se suma al canal Bon Dia TV de TV3 i IB3, que es rellança amb aquesta incorporació com a "aparador» de les produccions pròpies i de les coproduccions, així com per «promocionar una llengua i una cultura compartides" i en el qual l'any vinent es vol incorporar un informatiu setmanal de les notícies culturals que s'han produït al tres territoris.

Entre el públic assistent, gran nombre de periodistes i mitjans, el conseller Vicent Marzà, que fou el primer a parlar, diversos responsables de les televisions del País Valencià, les Illes Balears i Catalunya, i la presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Mar Iglesias, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorac, i Andreu Manresa, president de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i representants de la societat civil valenciana.

Tal com la van definir, aquesta plataforma és un «aparador» de les produccions pròpies i d'«una llengua i una cultura compartides». Així doncs, per a la campanya Reciprocitat Ara! es tracta d'una fita històrica, sens dubte, perquè és la primera vegada que les tres grans corporacions radiotelevisives troben una fórmula efectiva per a l'impuls dels projectes audiovisuals de tot l'àmbit lingüístic. Amb aquesta iniciativa, l'espai comunicatiu conjunt fa un pas qualitatiu endavant molt significatiu. Perquè com va dir Josep Pla, el nostre país és allà on diem bon dia i ens responen bon dia. Des de la campanya es dóna la "Benvinguda, Bon Dia TV, doncs. Des de la campanya Reciprocitat Ara!, impulsada per Decidim i la Plataforma per la Llengua, ens felicitem perquè un projecte llargament covat arribe per fi a bon port i li desitgem un llarg i ric viatge".

Amb tot, es considera que no ha de perdre de vista l'objectiu de la reciprocitat completa dels mitjans audiovisuals de comunicació, única manera de garantir la solidesa d'un àmbit tan important per a una llengua sotmesa a tota mena de pressions i encara en greu procés de minorització.

Que Bon Dia TV siga un primer pas necessari, rellevant i històric en el camí de la plena reciprocitat. Perquè la reciprocitat plena i a tots els efectes és un dret reconegut internacionalment i fins i tot per la mateixa Constitució espanyola quan s'obliga a protegir especialment les altres llengües de l'estat. Ho hem dit moltes voltes i ho repetirem ara: la reciprocitat és imprescindible per mantenir i vitalitzar la nostra llengua i la nostra cultura, és un dret irrenunciable d'una comunitat lingüística de més de catorze milions de potencials usuaris. I davant la urgència i el repte de revertir les tendències minoritzadores a què ens veiem sotmesos com a hereus i protagonistes d'una cultura mil·lenària, no s'hi valen dilacions, ni oportunismes polítics, ni excuses de caràcter tècnic. Només ens hi ha de guiar l'avaluació ajustada de la realitat sociolingüística, la voluntat política i una responsabilitat històrica conseqüentment assumida.

"Si no és ara que bufen vents a favor de la reciprocitat, amb la creixent demanda social i una certa complicitat entre els governs del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears, ho podrà ser mai? Compartim l'espai comunicatiu comú, sumem-hi esforços, que el valencià/català se senta arreu en tots els seus tons i accents!" remarca la campanya