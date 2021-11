Escòcia

La CUP viatja a Escòcia amb la voluntat de sincronitzar les agendes independentistes

Les diputades de la CUP-NCG, Pau Juvillà i Eulàlia Reguant, i el portaveu del Secretariat Nacional, Edgar Fernández, s’han reunit avui amb representants de l’Scotish Green Party, al Parlament escocès. Amb l’objectiu d’internacionalitzar el conflicte democràtic que Catalunya viu amb l’estat Espanyol, els anticapitalistes han abordat la qüestió del Referèndum d’autodeterminació.

Durant la jornada també s’han trobat amb activistes de la societat civil impulsors del referèndum escocès, The People United, i amb familiars de brigadistes internacionals que van lluitar contra el feixisme durant la guerra civil espanyola.

La formació segueix treballant per bastir una agenda internacional anticapitalista i independentista, que permeti per una banda, denunciar la repressió i vulneració sistemàtica dels drets civils i polítics per part de l’estat Espanyol i per l’altra, treballar per la sincronització del calendari internacional, de cara a la celebració d’un futur referèndum d’autodeterminació.

La candidatura també ha exposat la situació judicial a la que s’enfronta el membre de la mesa del Parlament de Catalunya, Pau Juvillà, que va ser jutjat aquesta setmana per desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que s’enfronta a una pena d’inhabilitació. En aquest sentit, la formació ha denunciat la persecució política que viuen els càrrecs electes elegits democràticament per la ciutadania i com els aparells judicials espanyols pretenen acabar i castigar la dissidència política.