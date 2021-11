La CUP retreu que els beneficis del Segon canicròs de Reus es destinin a l'Última Llar

Aquest dijous el govern de Reus, concretament els regidors Daniel Rubio de Medi Ambient (Ara) i Josep Cuerva d'Esports (Junts), han presentat la segona jornada del Canicròs de Reus. En la nota de premsa municipal diuen literalment que "Els beneficis de la jornada aniran aquest any destinats a la Fundació d'Animals de Companyia del Camp de Tarragona" un dels noms de la gossera Última Llar.

En aquest sentit, el Grup Municipal de la CUP es qüestiona per què l’empresa s'amaga sota aquest nom i si els participants, col·laboradors i patrocinadors saben que estan finançant la gossera Última Llar. “Per què amagar aquesta informació? No suposa una manca total de transparència i mala fe?”, exclamen.

Com a cupaires volen ser clares: “els diners d'aquesta Canicròs van a L' ULTIMA LLAR. Ras i curt!”

Per a la formació anticapitalista, “és prou vergonyós per la ciutadania de Reus i especialment pels animalistes, que el govern (Junts, ERC i Ara) tingui contracte amb un centre denunciat, repetidament i al llarg del temps, per greu maltractament animal, perquè a més a més li organitzin actes de finançament a mida”. Cal destacar que l’ Última Llar disposa d’un contracte municipal de recollida, acollida i incineració d'animals perduts i abandonats, de més de 100.000€ anuals, que li assegura una entrada de diners fixos mensuals.

Els cupaires recorden que hi ha tot un seguit de protectores sense ànim de lucre al territori que estan en mans de voluntàries que recullen i acullen animals abandonats i que no reben cap ajuda ni suport municipal. Finalment, afirmen que aquest Canicròs hauria d'haver seguit amb el seu esperit inicial, en el qual es va fer un reconeixement a una animalista voluntària en algunes d'aquestes entitats sense ànim de lucre.