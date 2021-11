Sardenya

L'ANC reforça els seus llaços amb l’independentisme sard

Una delegació de l'Assemblea Nacional Catalana, encapçalada per la seva presidenta, Elisenda Paluzie, ha visitat Sardenya aquest divendres i el cap de setmana, convidada per l’organització independentista de la societat civil Assemblea Natzionale Sarda, seguint la col·laboració iniciada durant la detenció i posterior posada en llibertat a Sàsser del president català a l'exili i eurodiputat Carles Puigdemont el passat mes de setembre.Els membres de l'Assemblea van arribar divendres a la tarda a Càller, on van ser rebuts per una delegació de l'organització sarda i per la seva presidenta, Valeria Serrelli. Aquell vespre, Elisenda Paluzie va participar a l'acte “Catalunya & Sardigna. Llibertat i autodeterminació: la via catalana” , organitzat per l'ANS, on va destacar la importància de la societat civil, i especialment de l’Assemblea, com a factor fonamental en el procés independentista català iniciat fa més d’una dècada. Paluzie va posar també en valor el referèndum d’independència de l’octubre del 2017, i del paper que va tenir la gent en defensar amb els seus cossos els col·legis electorals i les urnes. També va destacar que, tenint en compte la situació actual del moviment, per poder avançar és necessari portar a terme “un nou acte de sobirania, aprofitant les oportunitats que es puguin obrir, i reconstruir la fortalesa que atorga la unitat estratègica”.En el marc de l’acte, les presidentes de totes dues entitats van signar un acord de suport i solidaritat mutu entre l’Assemblea i l’ANS, per intensificar la seva relació, i els vincles de suport i cooperació. Diversos mitjans de comunicació sards i italians van cobrir l'acte, entre els quals l’antena sarda del canal italià de televisió Rai 3 , que va fer un minireportatge sobre la conferència i la qüestió catalana L'endemà, la delegació catalana va participar en una sessió de treball amb representants de l'ANS, per compartir experiències i conèixer millor el treball, els aspectes organitzatius i els processos democràtics interns de l'Assemblea. A la tarda es va reunir amb diferents partits i associacions independentistes sardes , com Sardigna Natzione Indipendentzia, Progres, o Sardigna Libera, per parlar de la situació política a Sardenya i Catalunya, i els principals reptes dels respectius moviments independentistes, així com per relatar les accions repressives de l'Estat espanyol contra el poble català, i establir mecanismes de cooperació i suport mutu. La reunió va comptar també amb la participació del president i la vicepresidenta de la Corona de Legu, l’associació que agrupa representants electes dels municipis de Sardenya, inspirada en l’Associació de Municipis Independentistes de Catalunya.La visita a Sardenya s'emmarca en el treball continuat de l'Assemblea Nacional Catalana per donar a conèixer la lluita per la independència de Catalunya i per guanyar suports a l'exterior. En aquest sentit, Paluzie viatjarà aquest mes també a Occitània i Escòcia, per continuar aquesta tasca i enfortir la relació amb la societat civil i els partits polítics independentistes dels territoris respectius. L'ANS es va crear fa dos anys inspirada en l’Assemblea Nacional Catalana, adaptant la seva organització i estructura de base, i els seus valors fundacionals, com ara la democràcia, el pluralisme la noviolència, i la defensa del dret a l'autodeterminació per aconseguir la independència.