Català a l'escola

L'ANC exigeix aplicar la immersió lingüística i desobeir la sentència del TSE

L'ANC aposta per la desobediència a la sentència i exigim que es compleixi la immersió arreu del territori. També reclama més iniciatives en altres àmbits de la política lingüística que pot fer la Generalitat, i posar "la nostra força mobilitzadora a disposició de les entitats que lluiten per la llengua", afirma l'ANC.

L'ANC, remarca, que "hem de ser conscients, com ho és l'Estat espanyol quan l'ataca, que la llengua catalana és vertebradora de la nostra identitat i cohesió nacional. Per aquest motiu, des de l'Assemblea apostem per la desobediència a la sentència i exigim que es compleixi la immersió arreu del territori".

Puntualitza que "només la independència ens donarà les eines necessàries per garantir l'ús i el coneixement del català en tots els àmbits".